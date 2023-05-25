HDP genel başkanı kim? HDP eş başkanları kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor?

14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerin ardından 2. turdaki tercihleri merak ediliyor. HDP Eş Genel Başkanları, partilerinin kararını duyurmak için kameralar karşısına geçti. Peki, HDP genel başkanı kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor?

HDP genel başkanı kim? sorusu merak ediliyor. Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu. HDP ve YSP eş genel başkanları bugün basın açıklamasında kimi desteklediğini duyurdu. Ardından ise HDP genel başkanı kim? HDP genel başkanlığını kim yapıyor? soruları aratıldı.

HDP GENEL BAŞKANI KİM?

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dır.

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Pervin Buldan, 1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Hakkari İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. Savaş Buldan ile evlendikten bir süre sonra İstanbul'da yaşamaya başladı. Eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu. 1999 seçimlerinde HADEP'ten İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu, partisi %10 seçim barajını aşamadığı için milletvekili olamadı.

"Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" adıyla bir dernek kuran Buldan, bu dernek kapatılınca 2002'de "Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) 'in kuruluşunda yer aldı ve derneğin başkanlığını yaptı.

2002 Türkiye Genel Seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı. 2005'te İsviçreli bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

2007 Türkiye genel seçimlerinde çeşitli partilerin desteklediği Bin Umut Adayları adlı blokta yer aldı. Iğdır'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. Meclise girdikten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından onun ardılı olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti.

2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adayı olarak tekrar Iğdır'dan milletvekili seçildi. 5 Temmuz 2011'de Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili oldu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi ve bu dönem de Grup Başkanvekilliği yaptı. Son olarak 1 Kasım 2015 seçimlerinde de İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi. Buldan, 11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen HDP 3.Olağan Kongresinde Eş Genel Başkan olarak seçilmesine kadar HDP'nin ilk Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı.

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin/Nusaybin'de doğdu. İlk ve ortaokulu Nusaybin'de, liseyi Diyarbakır'da okudu.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bir bölümünü Westfalya Wilhelm Üniversitesi'nde (Münster /Almanya) yürüttü.

Meslek hayatını, 1990 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürdü. Bu fakültenin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Ayrıca KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler verdi.

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak yaptığı akademik çalışmalarının ağırlık noktalarını devlet kuramı, insan hakları, anayasa hukuku, yargı teorisi, çatışma çözümü ve geçiş süreci adaleti oluşturdu. Bu alanlarda çeşitli kitaplar ve Türkçe, Almanca ve İngilizce makaleler yayınladı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı ve düzenleyici olarak katıldı.

Birgün, Taraf, Milliyet ve Bashaber gazetelerinde köşe yazarlığı; başta İMC olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında programlar yaptı.

7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran genel seçimlerinde HDP Mardin Milletvekili (25. 26. ve 27. Dönem) olarak parlamentoya girdi.

Çok iyi düzeyde Almanca, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilen Sancar evli ve 2 çocuk babasıdır.