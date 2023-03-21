Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın HDP iddiasının ardından Gazeteci Candaş Tolga Işık da HDP Cumhurbaşkanı adayı konusu üzerine iddiada bulundu. Peki, HDP aday çıkarmayacak mı? Selahattin Demirtaş aday olmadı mı?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı." dedi.Peki, HDP aday çıkarmayacak mı? Selahattin Demirtaş aday olmadı mı?

HDP ADAY ÇIKARMAYACAK MI?

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için aday çıkarmayacağını yazmıştı.

Candaş Tolga Işık'tan da bir iddia geldi. Işık Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Size bir SON DAKİKA haberi vereyim: HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı."

HDP'Lİ SANCAR: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu görüşmenin bir hayli olumlu geçtiğini belirtirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" ifadesini kullandı.

"HDP ADAYLIK KONUSUNDAKİ KARARINI VERDİ"

Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen bir son dakika haberine göre HDP cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANACAK

Herhangi bir aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenen HDP'nin alınan kararı yarın Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.