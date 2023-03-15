14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için süre kısalırken partilerin stratejileri merak oldu. HDP' nin CB adayının kim olduğu ya da aday çıkarıp çıkarmayacaklar ise merak edildi. Peki, HDP aday çıkarmayacak mı? HDP Cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için süre kısalırken seçim ile ilgili detaylar merak edildi. HDP ile ilgili yapılan paylaşımlar sonrası HDP aday çıkarmayacak mı? HDP Cumhurbaşkanı adayı kim merak edildi. Peki, HDP aday çıkarmayacak mı? HDP Cumhurbaşkanı adayı kim?

HDP ADAY ÇIKARACAK MI?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu yaptığı paylaşımda HDP'nin aday çıkarmayacağını iddia etti. Haskoloğlu paylaşımında "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacak. "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alacak." yazdı.

İşte o paylaşım: