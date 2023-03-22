14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Merak edilenler arasında ise HDP aday çıkarıyor mu? HDP adayı kim, belli oldu mu? HDP aday çıkaracak mı? soruları yer aldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te ziyaret ettiği HDP'nin adaylık konusundaki kararını verdiği iddia edildi. Vatandaşlar ise HDP aday çıkarıyor mu? HDP adayı kim, belli oldu mu? HDP aday çıkaracak mı? sorularını araştırdı.

HDP ADAY ÇIKARIYOR MU?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te ziyaret ettiği HDP'nin adaylık konusundaki kararını verdiği iddia edildi. Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek. Partinin kararını bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu görüşmenin bir hayli olumlu geçtiğini belirtirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen bir son dakika haberine göre HDP cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANACAK

Herhangi bir aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenen HDP'nin alınan kararı bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.