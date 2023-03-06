6 muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı, uzun ve gergin süren bir sürecin ardından Cumhurbaşkanı adaylarını belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Peki, HDP, 6'lı Masa'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) destek verdi mi?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmasının ardından HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Sancar, "Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız." dedi. Gelişme sonrsı HDP, 6'lı Masa'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) destek verdi mi merak edildi.

HDP, 6'LI MASA'YA DESTEKVERDİ Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından Habertürk yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Sancar, uzlaşmaya varılırsa adayı destekleyeceklerini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN"

Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet eden Sancar, şunları söyledi: "Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NU GÖRÜŞMEYE BEKLİYORUZ"

Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz."