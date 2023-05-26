Hbs Araştırma anket sonucu ne? Hbs anketinde kim önde Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında HBS 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aradı. Peki, HBS 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise HBS 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. Peki, HBS 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

HBS 2. TUR ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HBS'den yapılan açıklamada "Hbs araştırma şirketi olarak cuma günü akşam 19.00'da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarımızı paylaşacağız". denildi.