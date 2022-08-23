HBO Max izle! HBO Max nasıl izlenir?

Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak başlayacak olan House Of The Dragon dizisi, 21 Ağustos gecesinde HBO Max platformunda izleyicileri ile buluştu. HBO Max nasıl izlenir? HBO Max izle araştırmaları yapılmaya başlandı.

HBO Max izle! Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak başlayacak olan House Of The Dragon dizisi, 21 Ağustos gecesinde HBO Max platformunda izleyicileri ile buluştu.HBO Max nasıl izlenir? HBO Max izle araştırmaları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

HBO MAX İZLE

Amazon Prime, Netflix ve Disney +'ın ardından Türkiye'de yayın hayatına başlaması beklenen HBO Max platformu, Türkiye'deki çalışmalarını durdurma kararı aldı.

HBO MAX NEDİR?

HBO Max, AT&T'nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında duyurulmuş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hizmete başlamıştır.

HBO Max, HBO premium TV hizmetini temel alarak oluşturulmuş ve WarnerMedia'nın sahip olduğu dizi ve film kütüphane içeriğine de yer vermektedir.