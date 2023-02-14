Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı?

Gündem Haberleri

Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Hazro ilçesi merak edildi. Peki, Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Hazro, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 16.779

Yüzölçümü: 419 km² (161 mil²)

Diyarbakır'da yer alan Hazro ilçesinin nüfusu 16.779'dur.

Hazro, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda bulunan ilçedir.

Coğrafya

İlçenin güneyi ovalık kuzey kısmı ise çok dağlık bir yapıya sahiptir. Çevresine göre yüksekte bulunan ilçe merkezi daha fazla yağış alıp yazları daha serin ve kışları daha çok kar yağışlı görülür.

Denizden yüksekliği 1030 m olan Hazro, Uzuncaeski dağı eteklerinde kurulmuştur. İlçenin kuzeyinde Lice, Doğu ve Güneydoğusunda Silvan, batısında Kocaköy, Güneybatısında Diyarbakır kent merkezi bulunmaktadır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Hazro ilçesinin en önemli akarsuyu olan Zuğur Çayı, Zergüş mevkiinde doğarak Bismil ilçesi yakınlarında Dicle nehrine karışmaktadır.

Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Diyarbakır Hazro Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title