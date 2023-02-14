Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Hazro ilçesi merak edildi. Peki, Hazro nerede? Hazro ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hazro ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

HAZRO NEREDE?

Hazro, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 16.779

Yüzölçümü: 419 km² (161 mil²)

HAZRO İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Hazro ilçesinin nüfusu 16.779'dur.

HAZRO HANGİ İLE BAĞLI?

Hazro, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda bulunan ilçedir.

Coğrafya

İlçenin güneyi ovalık kuzey kısmı ise çok dağlık bir yapıya sahiptir. Çevresine göre yüksekte bulunan ilçe merkezi daha fazla yağış alıp yazları daha serin ve kışları daha çok kar yağışlı görülür.

Denizden yüksekliği 1030 m olan Hazro, Uzuncaeski dağı eteklerinde kurulmuştur. İlçenin kuzeyinde Lice, Doğu ve Güneydoğusunda Silvan, batısında Kocaköy, Güneybatısında Diyarbakır kent merkezi bulunmaktadır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Hazro ilçesinin en önemli akarsuyu olan Zuğur Çayı, Zergüş mevkiinde doğarak Bismil ilçesi yakınlarında Dicle nehrine karışmaktadır.