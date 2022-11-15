GSB tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredileri araştırılıyor. Eğitim ve öğretim yılının başladığı günden beri öğrenciler tarafından merakla beklenen KYK burs başvuruları 15 Kasım itibari ile başladı. KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler ise Hazırlık öğrencileri KYK bursu alabilir mi? sorusunu araştırdı. Peki, Hazırlık öğrencileri KYK bursu alabilir mi? KYK bursu hazırlık öğrencilerine veriliyor mu? KYK burs kimler alabilir?

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Hazırlık öğrencileri KYK bursu alabilir mi? sorusu merak ediliyor. KYK burs başvuruları bugün itibari ile başladı. KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler ise arama motorlarında Hazırlık öğrencileri KYK bursu alabilir mi? KYK bursu hazırlık öğrencilerine veriliyor mu? KYK burs kimler alabilir? sorularını araştırdı. İşte tüm merak edilenler...

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz."

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

"Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar."



