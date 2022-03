Hazırlık maçları ülke puanını etkiler mi? UEFA katsayıları, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) üyesi olan ülke federasyonlarını, Millî Futbol Takımlarını ve Avrupa Kupalarına katılan takımlarını sıralamakta kullandığı sisteme verilen isimdir. Peki, Hazırlık maçları ülke puanını etkiler mi? Hazırlık maçı ülke puanını etkiler mi, yeni sistemde ülke puanı nasıl belirleniyor? İşte detaylar...

HAZIRLIK MAÇLARI ÜLKE PUANINI ETKİLER Mİ?

Eski sisteme göre hazırlık maçları ülke puanına etki ederdi fakat UEFA Uluslar Ligi'ne geçilmesi ile birlikte ülke puanı bu ligdeki mücadelelere göre belirlenmeye başladı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

2018-19 UEFA Uluslar Ligi, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk sezonudur. UEFA üyesi 55 millî futbol takımının katıldığı turnuvanın grup aşaması 6 Eylül - 20 Kasım 2018 tarihleri arasında final aşması ise 5-9 Haziran 2019 tarihleri arasında oynanmıştır.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI

UEFA Uluslar Ligi format ve maç programı 4 Aralık 2014 tarihinde onaylandı. Buna göre, 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrılacaktır.

Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrılacaktır. Her grupta takımlar çift devreli lig usulüne göre 4 veya 6 maç yapacaktır. Maçlar her maç haftasında 2 maç olmak üzere Eylül-Kasım 2018 tarihlerinde oynanmıştır.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri 5-9 Haziran 2018 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaşmıştır. Final aşaması tek maçlı eleme sistemi kura ile belirlenen 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluşmuştur. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından Aralık 2018 tarihinde belirlenmiştir.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulanmıştır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşmüştür. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşmüştür.

Grup aşaması sıralama kriterleri

Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır:

Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan deplasman gol sayısı 1-4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-4 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 6-10 kriterler uygulanır. Gruptaki gol farkı Gruptaki atılan gol sayısı Gruptaki atılan deplasman gol sayısı Gruptaki galibiyet sayısı Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan) 2017 UEFA millî takımlar sıralaması

En iyi dört grup üçüncüsünün belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır.

Puan Gol farkı Atılan gol sayısı Atılan deplasman gol sayısı Galibiyet sayısı Deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı 2017 UEFA millî takımlar sıralaması

Lig sıralaması

Her lig için sıralama kriterleri:

Pozisyon Puan Gol farkı Atılan gol sayısı Atılan deplasman gol sayısı Galibiyet sayısı Deplasman galibiyeti sayısı Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan) 2017 UEFA millî takımlar sıralaması

Takım sayısı farklı gruplardan oluşan C Ligi için kriterler

4 takımlı gruplarda ilk üç sıradaki takımların sıralamasında grup dördüncüsü ile oynanan maçlar dikkate alınmaz. Dördüncü sıradaki takımların sıralamasında tüm maçlar dikkate alınır.

A Ligi grup birincileri finallerdeki pozisyonuna göre sıralanır:

Genel sıralama kriterleri

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde kullanılmak üzere genel sıralama kriterleri:

A Ligi takımları lig sıralamasına göre 1-12 arası; B Ligi takımları lig sıralamasına göre 13-24 arası; C Ligi takımları lig sıralamasına göre 25-39 arası; D Ligi takımları lig sıralamasına göre 39-55 arası sıralanır.

ESKİ SİSTEM NASILDI?

UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009'da açıklanmıştır.

Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.

Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan) Galibiyete 30,000 puan Beraberliğe 10,000 puan Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan Atılan her gol için 501 puan Yenilen her gol için -500 puan Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3.lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan Son 2 periyodun %40'ı en eski periyodun %20'si hesaba katılır. Eğer bir takım, herhangi bir periyodu oynamamışsa diğer periyotlar ağırlıklandırılmış şekilde dikkate alınır. (Örneğin 2015 Fransa katsayısı hesabında 2010-2012 periyodunun %33,3'ü 2012-2014 periyodunun %66,7'si dikkate alınacaktır.) Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için oynanmış olduğu en son eleme turu maçları dikkate alınır. (örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2017 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)

