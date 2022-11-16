Hazırlık maçları puan getiriyor mu, önemi ne, ülke puanına etki eder mi? Türkiye hazırlık maçını kazanırsa ne olacak, ülke puanı gelecek mi?

2022 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları oynanıyor. Futbol severler hazırlık maçları puan getiriyor mu, ülke puanını etkiliyor mu merak ediyor. Peki, Hazırlık maçları puan getiriyor mu? Türkiye maçı kazanırsa ne olacak, ülke puanı gelecek mi? Hazırlık maçını kazanan takıma ülke puanı geliyor mu? İşte detaylar...

Türkiye-İskoçya maçı devam ederken futbol severler maçın önemini merak etti. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçının önemi nedir? Türkiye-İskoçya maçını Türkiye kazanırsa puan alacak mı, ne olacak? Türkiye-İskoçya maçını Türkiye kazanırsa Dünya Kupası'na gider mi? Hazırlık maçı puan getirir mi? Hazırlık maçını kazanana ödül var mı? İşte bilgiler...

HAZIRLIK MAÇINI KAZANAN TAKIM PUAN VEYA ÖDÜL ALACAK MI?

Hazırlık maçı (dostluk maçı, gösteri maçı ve özel maç kullanımları da mevcuttur), rekabet, sezon sıralaması vb. olmayan para ödülsüz spor karşılaşması. Sezona hazırlık, eğlence, yardım kuruluşlarına para toplama gibi amaçlarla yapılabilmektedir.

HAZIRLIK MAÇINI KAZANANA ÜLKE PUANI GELİYOR MU?

Hazırlık maçları ülke puanına etki etmiyor.

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇINI KAZANIRSA ÜLKE PUANI GELECEK Mİ?

Hazırlık maçları ülke puanına ve normal sıralamaya etki etmediği için Türkiye bugünkü İskoçya maçını kazanırsa herhangi bir ülke puanı almayacak.

FUTBOLDA HAZIRLIK MAÇLARI NEDİR, ÖNEMİ NE?

Lig futbolu oluşturulduğundan beri, kulüp takımları sezon öncelerinde bir dizi hazırlık maçları oynamaktadır. Bu maçlarda oyuncular ısınmakta ve taktik hataları düzeltilmektedir. Çoğu karşılaşmalar tek maç olarak düzenlense de, bazı takımlar Emirates Kupası, Amsterdam Turnuvası, Teresa Herrera Kupası gibi turnuvalar düzenlemektedir.

Ayrıca, millî takımlar da önemli turnuvalara hazırlanmak için dostluk maçları düzenlemektedir.