Haziran işsizlik oranı yüzde kaç oldu? TÜİK AÇIKLADI! İşsizlik oranı arttı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrasında işsizlik oranı yüzde kaç oldu merak konusu oldu. Haziran ayı işsizlik oranın yüzdesi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşsizlik oranı arttı mı yoksa azaldı mı sorusu gündeme geldi. Peki, Haziran işsizlik oranı yüzde kaç oldu? İşsizlik oranı arttı mı? Detaylar haberimizde...

HAZİRAN İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8 iken kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI MI?

İşsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,2 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.