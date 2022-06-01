Haziran hangi burç? Haziran ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Haziran arası doğanlar hangi burç? Haziran ayı hangi burçtur? - Haberler

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Haziran ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Haziran ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Haziran burcu nedir? 20 Haziran, 21 Haziran, 22 Haziran ve 23 Haziran günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Haziran ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Tüm burçların isimleri:

Koç

Boğa

İkizler

Yengeç

Aslan

Başak

Terazi

Akrep

Yay

Oğlak

Kova

Balık

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

HAZİRAN AYI HANGİ BURÇTUR?

Haziran ayında doğanlar İkizler veya Yengeç burcu olabilirler.

Haziran ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. 22 Haziran - 30 Haziran günü doğanların burcu ise Yengeç burcudur.

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Buna göre Haziran ayında doğanlar ya İkizler ya da Yengeç burcuna ait olabilirler. Eğer Haziran ayının ilk 21 günü doğduysanız o zaman burcunuz İkizler burcudur. Eğer Haziran ayının son 8 günü yani 22 Haziran ve 30 Haziran tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Yengeç olur.

HAZİRAN AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Haziran ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

2 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

3 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

4 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

5 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

6 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

7 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

8 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

9 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

10 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

11 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

12 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

13 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

14 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

15 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

16 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

17 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

18 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

19 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

20 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

21 Haziran günü doğanların burcu : İkizler

22 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

23 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

24 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

25 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

26 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

27 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

28 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

29 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

30 Haziran günü doğanların burcu : Yengeç

İkizler burcu

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İkizler (Latince'si: Gemini), 21 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanların İkizler takımyıldızının etkisinde olduğuna inanılan burç. İkizler burcunun genel özellikleri ve yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : İkizler

Doğum Tarihleri : 21 Mayıs - 21 Haziran

Takımyıldızı : İkizler

Zodyak Elementi : Hava

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Güneş

İKİZLER BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars'ın hem de Satürn'ün geri hareketi başlar. Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri harekette olacak.

Mars haritanızın 5. Evinde geri gidecek aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alanda. Bu geri gidiş 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte yalnız olanlar olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir, ilişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler oluşabilir. Olası diğer bir senaryoda eski sevgilinin peşi sıra ortaya çıkmasıdır, ama unutmamak gerekir ki retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir, adımları dikkatli atmakta yarar var.

Retro dizayn yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta.

Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara, çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Diyelim ki çocuk sahibi olmayı karar verdiniz bu tarih aralığında, düşük olma veya hamile kalınmasında zorluklar ortaya çıkabilir.

Yine kumar gibi spekülatif kazanç araçları üzücü sorunlar ortaya çıkarabilir, şansınız bu alanlarda yaver gitmeyebilir, dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra hobileriniz için ayırdığınız vakit daha da artabilir, kısaca daha fazla tembellik yapabilirsiniz. Cinsel yönden libidonuzda düşüş gözlemleyebilirsiniz.

Satürn'de Akrep burcunda geri gitmeye başlayacak

22 Temmuz'a kadar. 6. Evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz, eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 5. Evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak.

Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu tutulma zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. 16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Yengeç burcundan çıkıp artık aslan burcuna geçiş yapacak ve bu seyahat tam bir sene sürecek. 3. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar.

Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 23 Ekim'de Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise tutulmaların desteği ile bitebilirde. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.

5 Aralık'ta Mars Kova burcuna giriş yapacak ve yıl sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. harekete geçeceğiniz, insiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğuk kanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan boğa ve yükselen boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler.

Yengeç burcu

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar Yengeç burcuna aittir. Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer almaktadır.

Yengeç burcunun içerisinde bulunan yıldızlardan en popüleri ve en çok bilineni "Asellus Australlis" yıldızıdır. Bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır. Bulutsuz küme halinde bulunan "Praesepe" yerküreye en yakın olanıdır. Yengeç burcu olan insanlar, gücünü Ay'dan alır. Yengeç burçları en güçlü zamanı Ay'ın dolunay halinde olduğu zamandır. Yengeç burcunun diğer özellikleri ve yıllık yorumu aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Yengeç

Doğum Tarihleri : 22 Haziran - 22 Temmuz

Takımyıldızı : Yengeç

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Zararlı Konum : Satürn

Etkili Gezegeni : Jüpiter

YENGEÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri gitmeye başlayacak. Önce Mars'tan bahsedelim; Mars Terazi burcunda geri gidecek ve 20 Mayıs'a kadar etkilerini gösterecek.

Mars haritanızın 4. Evinde geri gidecek. Bu alan, yuva, aile, yerleşimi gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir. Ev almak-satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer bayansanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir, isteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz.

Bu geri gidiş döneminde atalarınız, kökleriniz soy ağacınız hakkında derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ev içinde marsyen noktalarda (Şofben, kombi, ocak, doğalgaz hattı…vb) teknik bir takım sıkıntılar, arızalar baş gösterebilir. Ya da satın aldığınız, kiraladığınız evlerde bu tarz sorunlarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerinizin finansal sıkıntıları baş gösterebilir. Para ile ilgili iletişimde, konuşmalarda stresli durumlar oluşabilir.

3 Mart'ta Satürn'de geri hareket edecek

Akrep burcunda ve 22 Temmuz'a kadar sürecek. 5. Evinizde geri gidecek olan Satürn; aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise.

Çocukları olanlar için ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönem. Fakat yeri geldiğinde "hayır" demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.

15 Nisan'da Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 4. Evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuzdan çıkıp artık Aslan burcuna geçiş yapacak. bu tarih itibari ile 1 senelik süreçte; 2. Evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zararda getirebilir.

Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. "Ben harcayayım ki gelsin" mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Para kazanmak için çokça seyahatlere çıkmanız gerekebilir veya uzak yerlerdeki kişiler, yabancılarla irtibat halinde olabilirsiniz. Ticarete atılabilir, yatırımlarınızı değerlendirebilir, ev sahibi olabilmek adına planlar yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 10. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

23 Ekimde Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız yengeçler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

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