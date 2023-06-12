Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta?
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ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların nabzını yoklamaya devam ediyor. Birçok vatandaşın gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. FED politika faiz ortanı ne kadar olacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların nabzını yoklamaya devam ediyor. Birçok vatandaşın gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. FED faiz toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve toplantının ardından faiz kararı açıklanacak.
2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023