Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların nabzını yoklamaya devam ediyor. Birçok vatandaşın gündeminde FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. FED politika faiz ortanı ne kadar olacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor. FED faiz kararı hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? FED Faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?