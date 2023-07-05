Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran enflasyon farkı kaç oldu? Son dakika Memur zammı ne kadar oldu, sorularının yanıtı merak ediliyor. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi.

Haziran enflasyon farkı kaç oldu? Son dakika Memur zammı ne kadar oldu, sorularına yanıt aranıyor.

HAZİRAN ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammına etki edecek haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon sonrası, memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. Buna ek olarak refah seviyesi oranının da maaşa eklenmesi bekleniyor.

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

EN ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 20 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ VAR

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.