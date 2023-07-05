Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, Haziran enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon ne zaman açıklanır? Haziran enflasyon kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar ise soruyor Haziran enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon ne zaman açıklanır? Haziran enflasyon kaç oldu? İşte detaylar…

HAZİRAN ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak. Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

TÜİK 2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen beklenti anketini tamamladı. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 olarak belirlendi. Enflasyon beklentileri, ankete katılan ekonomistler arasında en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında değişiklik gösterdi.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, geçen ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermiştir.