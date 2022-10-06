Haziran ayı hangi burç? Haziran hangi burç oluyor? Haziran ayında doğanlar hangi burç? Haziran ayında doğanların burç özellikleri!
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Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Haziran ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Haziran ayı hangi burç? Haziran hangi burç oluyor? Haziran ayında doğanlar hangi burç? Haziran ayında doğanların burç özellikleri!
Haziran ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Haziran ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Haziran ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Haziran ayı hangi burç? Haziran hangi burç oluyor? Haziran ayında doğanlar hangi burç? Haziran ayında doğanların burç özellikleri!
HAZİRAN AYI HANGİ BURÇ?
Haziran ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu olurken,23 Haziran - 22 Temmuz günü doğan kişiler yengeç burcu oluyor. Haziran ayında doğan kişiler ikizler veya yengeç burcu özelliği taşır. Haziran ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.
İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?
İkizler burcundan bir Boğa gibi sabitlik ve olayların devamlılığını getirmesini beklemek veya aktif başlangıçlar yapmasını beklememek gerekir. Onun işi düşünmek, yaymak, iletmek. Tıpkı doğada ilkbahar sonlarına doğru artık havaların iyice ısındığı, ısının her yere yayıldığı, yeşilliğin her tarafa iyice dağıldığı gibi. İkizler de işte buna benzer zihninde ne var ne yoksa dağıtmayı, etrafına yaymayı sever.
Çok hareketlidir, enerjiktir. Eee ne de olsa işi zor birçok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki, ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, uzmanlaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Kah yeraltı maden ocakları hakkında olsun kah gökyüzünün derinliklerindeki olaylar ya da denizlerde nesli tükenen hayvanlar. Ama iş çok detaylı derine inmeye kalkınca tıkanır. Çünkü buna zamanı yoktur. Hayat onun için milyarlarca ciltlik bir ansiklopedi ve onun hepsini okuyacak vakti yoktur, fakat içindekiler kısmına göz atabilir. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle size o ansiklopedileri okuduğuna inandırabilir.
Derinlik meselesi duygusal ilişkilerde de geçerlidir. Genel olarak bir derinleşme, yoğunlaşma sorunu vardır.
Entelektüel bir zihin kapasitesine sahiptir. Ya da siz en azından öyle olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü okur, merak eder, bakar, deneyimler ve bunu size sunar. Pek çok insan onun dedikoducu olduğunu düşünür ama o dedikodu için değil, bildiklerini çevrelerine iletmek için böyle davranır. Fakat bilgiler yüzeyseldir. Bilgi gelir ve gider.
Boğa gibi yeniliklere kapalı, şartları koruyan değil, oldukça esnek ve merak duygusu gelişmiş bir kişidir. Onu zaman zaman farklı iş dallarında veya farklı farklı konularda araştırma yaparken yakalayabilirsiniz. Bu yüzden çok yönlüdür.
Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak ister, hareket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketlidir ve onu elde tutmak sabitlemek zor ise, ikizleri de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur, bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Çift vücutlu bir burç olduğundan dolayı, düşünceleri, fikirleri, hareketleri zaman zaman farklılık gösterebilir ve sizi şaşırtabilir.
Hamarat, çabuk hareket eden ve dışa dönük insanlardır. Ellerini iyi kullanırlar. Hatta kötü bir ikizler kombinasyonundan iyi bir hırsız da çıkabilir.
Bu kadar bilgi ve araştırma ile emin olun oldukça iyi bir ikna gücüne sahiptirler. Fikirlerini yaymak için sosyal olmaları sürekli iletişim halinde olmaları gerekir.
Medical astrolojiye göre vücutta Omuzlar, kollar, akciğerler ve elleri yönetir. Bu uzuvlarda ki rahatsızlıklar, kan zehirlenmeleri, damar tıkanıkları, rahatsızlık verici kuruntular, ikizlerin başta gelen rahatsızlıklarıdır.
Hayattaki Amaçları
Merak duygusunu geliştirmek
Soru sormayı öğrenmek
Olayları her iki tarafını da görüp değerlendirebilmek, objektif olabilmek
Duygusallık yerine mantıkla kararlar alabilmek
Yaşama karşı olumlu yaklaşımlar sergilemek
Fikirlerini eğlenceli, neşeli, yapıcı bir şekilde dile getirmek
Dinlemeyi öğrenmeli
Yeniliklere açık olmak
Somut sonuçlar üzerinden harekete geçmek, güdülere göre değil
Sıcak, yakın ilişkiler kurmak
Kendini aşırı ciddiye almayı, kendini dinlemeyi bırakmak
Peşin hükümlü olmayı bırakmak
Soğuk davranmayı bırakmalı
Önyargı engeline takılmamalı
Bilgiyi yaşamın gerçekleri ile sentezlemeli
Yargılarında adil olmalı, başkalarının fikirlerine değer vermeli
Bilgiyi kendi için değil başkalarına yararlı olacak şekilde de kullanabilmeli
İkizler Burcuna Uygun Meslekler
Organizatör, muhabir, reklamcı, satışçı, kamyon şoförü, gazeteci, halkla ilişkiler uzmanı, antikacı, sanatçı, manav, mobilyacı, hukukçu, dj, eczacı, yazar, editör, manikürcü, resepsiyonist, bilgisayar programcısı, medya çalışanı, öğretmen, astrolog, uzayla ilgili işler, radyocu, sihirbaz, spiker, oyuncu, matbaacı.
İkizler Kadınının Diğer Burçlarla İlişkisi
İkizler Kadını- Koç Erkeği: Ümitli
İkizler Kadını- Boğa Erkeği: Çok zor
İkizler Kadını- İkizler Erkeği: Değişken
İkizler Kadını- Yengeç Erkeği: Temiz saf
İkizler Kadını- Aslan Erkeği: Şehvetli
İkizler Kadını- Başak Erkeği: Yanlış
İkizler Kadını- Terazi Erkeği: Olağanüstü
İkizler Kadını- Akrep Erkeği: İmkansız aşk
İkizler Kadını- Yay Erkeği: Aşk sevinç
İkizler Kadını- Oğlak Erkeği: İlgisiz
İkizler Kadını- Kova Erkeği: İyi arkadaş dost
İkizler Kadını- Balık Erkeği: Çok mutlu
İkizler Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi
İkizler Erkeği- Koç Kadını: Olabilir
İkizler Erkeği- Boğa Kadını: Başarısız
İkizler Erkeği- İkizler Kadını: Değişken
İkizler Erkeği- Yengeç Kadını: Anlaşamaz
İkizler Erkeği- Aslan Kadını: Kahkaha dolu
İkizler Erkeği- Başak Kadını: Ender
İkizler Erkeği- Terazi Kadını: Yükselen duygular
İkizler Erkeği- Akrep Kadını: Değişken
İkizler Erkeği- Yay Kadını: Hem sıcak hem soğuk
İkizler Erkeği- Oğlak Kadını: Sert
İkizler Erkeği- Kova Kadını: Sakin
İkizler Erkeği- Balık Kadını: Gözden geçirmelik