Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Haziran ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Haziran ayı hangi burç? Haziran hangi burç oluyor? Haziran ayında doğanlar hangi burç? Haziran ayında doğanların burç özellikleri!

Temmuz ayı hangi burç? Temmuz hangi burç oluyor? Temmuz ayında doğanlar hangi burç? Temmuz ayında doğanların burç özellikleri!

Haziran ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Haziran ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Haziran ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Haziran ayı hangi burç? Haziran hangi burç oluyor? Haziran ayında doğanlar hangi burç? Haziran ayında doğanların burç özellikleri!

HAZİRAN AYI HANGİ BURÇ?

Haziran ayında doğan kişiler tarih aralığına göre balık veya koç burcu oluyor. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar ikizler burcu olurken,23 Haziran - 22 Temmuz günü doğan kişiler yengeç burcu oluyor. Haziran ayında doğan kişiler ikizler veya yengeç burcu özelliği taşır. Haziran ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İkizler burcundan bir Boğa gibi sabitlik ve olayların devamlılığını getirmesini beklemek veya aktif başlangıçlar yapmasını beklememek gerekir. Onun işi düşünmek, yaymak, iletmek. Tıpkı doğada ilkbahar sonlarına doğru artık havaların iyice ısındığı, ısının her yere yayıldığı, yeşilliğin her tarafa iyice dağıldığı gibi. İkizler de işte buna benzer zihninde ne var ne yoksa dağıtmayı, etrafına yaymayı sever.

Çok hareketlidir, enerjiktir. Eee ne de olsa işi zor birçok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki, ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, uzmanlaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Kah yeraltı maden ocakları hakkında olsun kah gökyüzünün derinliklerindeki olaylar ya da denizlerde nesli tükenen hayvanlar. Ama iş çok detaylı derine inmeye kalkınca tıkanır. Çünkü buna zamanı yoktur. Hayat onun için milyarlarca ciltlik bir ansiklopedi ve onun hepsini okuyacak vakti yoktur, fakat içindekiler kısmına göz atabilir. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle size o ansiklopedileri okuduğuna inandırabilir.

Derinlik meselesi duygusal ilişkilerde de geçerlidir. Genel olarak bir derinleşme, yoğunlaşma sorunu vardır.

Entelektüel bir zihin kapasitesine sahiptir. Ya da siz en azından öyle olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü okur, merak eder, bakar, deneyimler ve bunu size sunar. Pek çok insan onun dedikoducu olduğunu düşünür ama o dedikodu için değil, bildiklerini çevrelerine iletmek için böyle davranır. Fakat bilgiler yüzeyseldir. Bilgi gelir ve gider.

Boğa gibi yeniliklere kapalı, şartları koruyan değil, oldukça esnek ve merak duygusu gelişmiş bir kişidir. Onu zaman zaman farklı iş dallarında veya farklı farklı konularda araştırma yaparken yakalayabilirsiniz. Bu yüzden çok yönlüdür.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak ister, hareket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketlidir ve onu elde tutmak sabitlemek zor ise, ikizleri de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur, bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Çift vücutlu bir burç olduğundan dolayı, düşünceleri, fikirleri, hareketleri zaman zaman farklılık gösterebilir ve sizi şaşırtabilir.

Hamarat, çabuk hareket eden ve dışa dönük insanlardır. Ellerini iyi kullanırlar. Hatta kötü bir ikizler kombinasyonundan iyi bir hırsız da çıkabilir.

Bu kadar bilgi ve araştırma ile emin olun oldukça iyi bir ikna gücüne sahiptirler. Fikirlerini yaymak için sosyal olmaları sürekli iletişim halinde olmaları gerekir.

Medical astrolojiye göre vücutta Omuzlar, kollar, akciğerler ve elleri yönetir. Bu uzuvlarda ki rahatsızlıklar, kan zehirlenmeleri, damar tıkanıkları, rahatsızlık verici kuruntular, ikizlerin başta gelen rahatsızlıklarıdır.

Hayattaki Amaçları

Merak duygusunu geliştirmek

Soru sormayı öğrenmek

Olayları her iki tarafını da görüp değerlendirebilmek, objektif olabilmek

Duygusallık yerine mantıkla kararlar alabilmek

Yaşama karşı olumlu yaklaşımlar sergilemek

Fikirlerini eğlenceli, neşeli, yapıcı bir şekilde dile getirmek

Dinlemeyi öğrenmeli

Yeniliklere açık olmak

Somut sonuçlar üzerinden harekete geçmek, güdülere göre değil

Sıcak, yakın ilişkiler kurmak

Kendini aşırı ciddiye almayı, kendini dinlemeyi bırakmak

Peşin hükümlü olmayı bırakmak

Soğuk davranmayı bırakmalı

Önyargı engeline takılmamalı

Bilgiyi yaşamın gerçekleri ile sentezlemeli

Yargılarında adil olmalı, başkalarının fikirlerine değer vermeli

Bilgiyi kendi için değil başkalarına yararlı olacak şekilde de kullanabilmeli

İkizler Burcuna Uygun Meslekler

Organizatör, muhabir, reklamcı, satışçı, kamyon şoförü, gazeteci, halkla ilişkiler uzmanı, antikacı, sanatçı, manav, mobilyacı, hukukçu, dj, eczacı, yazar, editör, manikürcü, resepsiyonist, bilgisayar programcısı, medya çalışanı, öğretmen, astrolog, uzayla ilgili işler, radyocu, sihirbaz, spiker, oyuncu, matbaacı.

İkizler Kadınının Diğer Burçlarla İlişkisi

İkizler Kadını- Koç Erkeği: Ümitli

İkizler Kadını- Boğa Erkeği: Çok zor

İkizler Kadını- İkizler Erkeği: Değişken

İkizler Kadını- Yengeç Erkeği: Temiz saf

İkizler Kadını- Aslan Erkeği: Şehvetli

İkizler Kadını- Başak Erkeği: Yanlış

İkizler Kadını- Terazi Erkeği: Olağanüstü

İkizler Kadını- Akrep Erkeği: İmkansız aşk

İkizler Kadını- Yay Erkeği: Aşk sevinç

İkizler Kadını- Oğlak Erkeği: İlgisiz

İkizler Kadını- Kova Erkeği: İyi arkadaş dost

İkizler Kadını- Balık Erkeği: Çok mutlu

İkizler Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

İkizler Erkeği- Koç Kadını: Olabilir

İkizler Erkeği- Boğa Kadını: Başarısız

İkizler Erkeği- İkizler Kadını: Değişken

İkizler Erkeği- Yengeç Kadını: Anlaşamaz

İkizler Erkeği- Aslan Kadını: Kahkaha dolu

İkizler Erkeği- Başak Kadını: Ender

İkizler Erkeği- Terazi Kadını: Yükselen duygular

İkizler Erkeği- Akrep Kadını: Değişken

İkizler Erkeği- Yay Kadını: Hem sıcak hem soğuk

İkizler Erkeği- Oğlak Kadını: Sert

İkizler Erkeği- Kova Kadını: Sakin

İkizler Erkeği- Balık Kadını: Gözden geçirmelik