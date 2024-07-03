Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi. Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı?

HAZİRAN AYINDA ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.