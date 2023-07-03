Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu verilerle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Yatırımcılar da bu verileri merakla bekliyor ve enflasyon oranının ne kadar olacağını, yüzde kaç seviyelerinde gerçekleşeceğini öğrenmek istiyorlar. Peki, Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı? Enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran enflasyon 2023 ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon tahmini 2023?

Memur ve emekli zammında belirleyici etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı? Enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran enflasyon 2023 ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon tahmini 2023?

HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Gelecek olan zamlarda etkili olan enflasyon rakamı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı? Enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran enflasyon 2023 ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon tahmini 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon, bir ekonomide genel mal ve hizmet fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi durumudur. Enflasyon, genellikle para arzındaki artış, talep ve arz dengesindeki bozulmalar, maliyetlerdeki artışlar veya döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

HAZİRAN ENFLASYON 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyonun kontrol altında tutulması ve yönetilmesi, para politikaları ve ekonomik önlemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri, enflasyonu istikrarlı bir seviyede tutmaya çalışarak ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırlar. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak.