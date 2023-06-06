Vatandaşların merakla beklediği Haziran ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı hakkında Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon açıklandı mı, ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu belli mi? aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi. Vatandaşların gündeminde yer alan Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon açıklandı mı, ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu belli mi?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklaması, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleşecek. Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.