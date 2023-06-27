Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran enflasyon oranı belli oldu mu?
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Vatandaşların merakla beklediği Mayıs ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran enflasyon oranı belli oldu mu? sorularını araştırıyor.
Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran enflasyon oranı belli oldu mu? soruları merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran enflasyon oranı belli oldu mu? sorularının yanıtı ise haberimizde yer alıyor.
Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.