Haziran ayı enflasyon beklentisi 2022! Haziran ayı enflasyon oranı kaç 2022? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti. Memur ve emekli zamlarından etkili olan enflasyon oranları hakkında gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi kaç? İşte MB haziran ayı enflasyon beklentisi!

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 ihtimalle ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58'inin beklentilerinin ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.

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