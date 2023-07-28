Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Peki Haziran ayı dış ticaret açığı ne kadar? Dış ticaret açığı kaç milyar dolar oldu, açıklandı mı?

Haziran ayı dış ticaret açığı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Peki Haziran ayı dış ticaret açığı ne kadar? Dış ticaret açığı kaç milyar dolar oldu, açıklandı mı? Detaylar...

HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET AÇIĞI NE KADAR?

Haziranda ihracat 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat ise 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece geçtiğimiz ay dış ticaret açığı 5 milyar 160 milyon dolar oldu.

6 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

İhracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat %4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında %10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %37,3 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %73,9 iken, 2023 Haziran ayında %80,2'ye yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 AYDA %18,7 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi.