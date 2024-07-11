HAZİRAN 2024 ABD ENFLASYON KARARI | Haziran ayı için ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran 2024 ABD enflasyon verileri büyük ilgiyle bekleniyor. Mayıs ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.3 artış gösterdi, böylece enflasyon üç ayın en düşük seviyesine geriledi. FED Başkanı Powell, "Enflasyon önemli ölçüde düştü ancak hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrediyor. İşsizlik oranı Haziran'da yüzde 4.1 gibi düşük bir seviyede kaldı" dedi. Haziran ayı için ABD enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?ABD enflasyon kararı beklentisi ne yönde? sorularının cevaplarına haberin devamında bulabilirsiniz.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri belli oldu. Buna göre veriler 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİLERİNDEN BEKLENTİ NE YÖNDE?

Haziran 2024 itibariyle ABD ekonomisinde önemli göstergeler açıklandı. Tarım dışı istihdam Haziran'da beklentilerin üzerinde 206 bin kişi artarak, iş gücündeki güçlü büyümeyi yansıttı. Ancak nisan ve mayıs aylarına yönelik revizyonlar istihdam artışlarının düşük olduğunu gösterdi; nisan ayı verisi 108 bin, mayıs ayı ise 218 bin olarak güncellendi.

İşsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,3 artarak beklentileri karşıladı, ancak artış hızı mayıs ayına kıyasla bir miktar yavaşladı.

Özel sektör istihdamındaki 150 bin kişilik artış piyasa beklentilerinin altında kaldı ve yıllık ücret artışı yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Ekonomistler, bu verilerin ABD işgücü piyasasının belirgin bir yumuşama sürecinde olduğunu ve FED faiz politikaları üzerindeki etkisini gözlemlediklerini belirtiyorlar. Öte yandan, FED'in enflasyon hedefine doğru ilerlemeden önce daha fazla veri toplamak istediği vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından izlenmekte olup, FED'in faiz indirimine yönelik beklentileri şekillendirme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.