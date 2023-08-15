Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada, çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada, çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada, çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?

A-) El çantası

B-) Anahtar

C-) El aynası

D-) Broş

Doğru Cevap : A şıkkı