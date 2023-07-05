Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Peki, Haziran enflasyon açıklandı mı? Haziran 2023 enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon farkı kaç oldu?

Haziran 2023 enflasyon oranı yüzde kaç oldu, sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar ise soruyor Haziran enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran enflasyon ne zaman açıklanır? Haziran enflasyon kaç oldu? İşte detaylar…

HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Böylece memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zamma hak kazandı.

TÜİK 2023 HAZİRAN ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen beklenti anketini tamamladı. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 olarak belirlendi. Enflasyon beklentileri, ankete katılan ekonomistler arasında en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında değişiklik gösterdi.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, geçen ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermiştir.