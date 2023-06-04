Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği bir basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini tek tek duyurdu. Böylece merak edilmekte olan soru da yanıt buldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Ekonomi Bakanı kim seçildi? Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu?

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk sözler: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmek dışında seçeneği kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dünyada geniş yer buldu. Uluslararası ajanlar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirdi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Ekonomi Bakanı kim seçildi? Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu?

HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ekonominin direksiyonuna eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek getirilirken, tecrübeli isim görevi düzenlenen törenle eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den devraldı. Yeni Bakan Şimşek kameralara yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmek dışında seçeneği kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti; "Değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli emaneti şahsıma tevdih eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Deprem felaketinin yaşandığı son 1 buçuk yıllık bu zorlu dönemde bakanlık görevini başarıyla yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

"MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz."