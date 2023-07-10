Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu!
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Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Netflix'de yayınlanan Hazine filmi gündeme geliyor. Hazine, BKM imzalı, Canbert Yerguz'un yönetip senaryosunu Burak Yerlikaya ile beraber yazdığı komedi türünde filmdir. Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu araştırılıyor.. Peki, Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu!
Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? araştırılıyor. Netflix'de yayınlanan Hazine filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Hazine filmi nerede çekiliyor? Hazine filmi konusu nedir? Hazine filmi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
Hazine filmi 2022 yılında Nevşehir'de çekildiği biliniyor. Hazine filmi, Netflix'de yayınlanmaya başladı.
Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara'ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.
Çağlar Çorumlu - Mesut
Boran Kuzum - Musa
Aslıhan Gürbüz - Niğde
Şükran Ovalı - Zehra
Hasibe Eren - Nurdan
Serkan Keskin - Salih
Gürhan Altundaşar - Polis İbo
Mert Denizmen - Gani
Bülent Çolak - İlyas
Yaşar Karakulak - Saffet
Rahmi Dilligil - Komiser
Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi
Defne Yalnız - Anne
Göktuğ Yıldırım - Gürdal