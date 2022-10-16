Dünyaca ünlü yıldız oyunculardan bir tanesi olan Eden Hazard'ın Galatasaray takımı ile anılmasının ardından futbolseverler heyecanla Hazard Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu araştırdı. Yıldız oyuncunun adının Galatasaray ile anılması sarı- kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Hazard Galatasaray'a mı geliyor? Hazard Galatasaray'a gelecek mi? Eden Hazard hangi takıma gidecek?

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Transfer döneminde büyük dikkat çeken Erden Timur'un şimdilerde ise Eden Hazard'ı transfer etmek istediği söylentileri var. Dünyaca ünlü yıldız oyunculardan bir tanesi olan Eden Hazard'ın Galatasaray takımı ile anılmasının ardından futbolseverler heyecanla Hazard Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu araştırdı. Yıldız oyuncunun adının Galatasaray ile anılması sarı- kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Hazard Galatasaray'a mı geliyor? Hazard Galatasaray'a gelecek mi? Eden Hazard hangi takıma gidecek?

HAZARD GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Mauro Icardi, Mertens, Lucas Torreira ve Oliveira gibi isimleri kadrosuna kadar sezona transfer şampiyonu olarak giren Galatasaray'ın, Real Madrid ile ayrılma aşamasına gelen Eden Hazard'da kancayı taktığı iddia edildi. Dursun Özbek yönetiminde bomba transferlerle sezona başlayan Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, dünyaca ünlü futbolcuların kadroya kazandırılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Timur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklmada, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu." ifadelerini kullanmıştı. Bu isimlerden birinin Eden Hazard olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldız için ara transfer döneminde harekete geçeceği belirtildi.

Radyospor'a konuşan AS gazetesi muhabiri Manu de Juan, Hazard'ın Real Madrid ile yolları ayırabileceğini ifade etti. Juan yaptığı açıklamada, "Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor, maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla. Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.