Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne?

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne?

Gündem Haberleri

Hazar Ergüçlü'nün İnstagram paylaşımı sonrasında sevgilisi kim sorusu araştırılmaya başlandı. Hazar Ergüçlü sevgilisi kimdir merak konusu oldu. Peki, Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştıHazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özel hayatıyla gündeme geldi. Ergüçlü'nün paylaşımı sonrasında sevgilisi kim soruları araştırılmaya başlandı. Hazal Ergüçlü sevgilisi var mı merak konusu oldu. Peki, Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

HAZAR ERGÜÇLÜ YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu ve Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan ettiler.

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne?

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KUTAY SOYOCAK KİMDİR?

Kutay Soyocak, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında ilk albümünü çıkaran Jakuzi grubunun solistidir. Oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan etmişlerdir. Ünlü solist, İnstagram'da @kutaysoyocak kullanıcı adıyla 8 bin 244 takipçisi bulunmaktadır.

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Hazar Ergüçlü Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title