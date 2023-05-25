Hazar Ergüçlü'nün İnstagram paylaşımı sonrasında sevgilisi kim sorusu araştırılmaya başlandı. Hazar Ergüçlü sevgilisi kimdir merak konusu oldu. Peki, Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özel hayatıyla gündeme geldi. Ergüçlü'nün paylaşımı sonrasında sevgilisi kim soruları araştırılmaya başlandı. Hazal Ergüçlü sevgilisi var mı merak konusu oldu. Peki, Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü sevgilisi İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

HAZAR ERGÜÇLÜ YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu ve Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan ettiler.

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KUTAY SOYOCAK KİMDİR?

Kutay Soyocak, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında ilk albümünü çıkaran Jakuzi grubunun solistidir. Oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan etmişlerdir. Ünlü solist, İnstagram'da @kutaysoyocak kullanıcı adıyla 8 bin 244 takipçisi bulunmaktadır.