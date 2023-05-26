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Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak sevgili mi? Hazar Ergüçlü kiminle sevgili?

Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak sevgili mi? Hazar Ergüçlü kiminle sevgili?

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Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Başarılı oyuncunun özel hayatını merak eden hayranları ise arama motorlarında Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak sevgili mi? Hazar Ergüçlü kiminle sevgili? sorularına yanıt arıyor.

Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştıHazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? merak ediliyor. Yer aldığı projelerde ses getiren güzel ve başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi olan isim araştırılıyor. Uzunca bir süre yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan ve Ünlü'yle ayrılıklarının ardından gündeme gelen isim Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak sevgili mi? Hazar Ergüçlü kiminle sevgili?

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu ve Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan ettiler. Uzunca bir süre yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan ve Ünlü'yle ayrılıklarının ardından kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la birlikte olduğu sanılan Hazar Ergüçlü, sevenlerini ters köşe yaptı.

Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak sevgili mi? Hazar Ergüçlü kiminle sevgili?

İkili, Instagram hesaplarından oldukça yakın oldukları bir fotoğraf paylaşırken, Kutay Soyocak'ın, Hazar Ergüçlü'nün tek başına olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım da dikkati çekti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kutay Soyocak Hazar Ergüçlü Gündem Magazin Haberler

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