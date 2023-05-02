Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Onur Ünlü ile ilişkisi bitti mi sorusu araştırılıyor. Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinin ilişkisi merak konusu oldu. Peki, Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç dizisi nedir? İşte detaylar...

Son olarak Show Tv'de yayınlanan Hayat Bugün dizisinde 'Suzan' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Ekin Koç ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımı sonrasında Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı mı sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç dizisi nedir? Detaylar haberimizde...

HAZAR ERGÜÇLÜ ONUR ÜNLÜ AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile geçtiğimiz Aralık ayında yollarını ayırmıştır. Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Ergüçlü, "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullanmıştır.