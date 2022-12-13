2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu. Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi. Peki, Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü Onur Ünlü neden ayrıldı?

Uzun zamandır ilişkilerine devam eden Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nun ayrıldığı iddia ediliyor. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken çiftten gelen haber magazin gündemine bomba gibi düşerken, ayrılığın arkasında fikir ayrılıklarının olduğu öne sürüldü. Sevenleri ise Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ayrıldı mı? Hazar Ergüçlü Onur Ünlü neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ ONUR ÜNLÜ AYRILDI MI?

Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin ayrılık nedeni ise dikkat çekti. Ergüçlü ve Ünlü'nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Öte yandan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'Fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" ifadelerini kullanmıştı.