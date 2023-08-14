Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü, neden vefat ettiği gündeme geliyor. Hazar Ergüçlü'nün babası öldü mü, neden öldü merak ediliyor. Süleyman Ergüçlü, yaşadığı Kıbrıs'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Hazar Ergüçlü'nün babası neden vefat etti? Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Hazar Ergüçlü'nün babası neden vefat etti ve Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, neden vefat ettiği gündeme geliyor. Hazar Ergüçlü'nün babası neden vefat etti? Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN BABASI NEDEN VEFAT ETTİ?

Orta Sayfa Magazin'in haberine göre, 69 yaşında vefat eden eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Baba acısı yaşayan Hazar Ergüçlü'den henüz bir paylaşım gelmedi.

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN BABASI SÜLEYMAN ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini yasa boğan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllardır yaşadığı Kıbrıs'ta defnedilecek.