Oyuncu Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Hazar Ergüçlü kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü filmleri ne? İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Şimdilerde Hayat Bugün dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlükimdir, kaç yaşında ve Steam hesabı nedir araştırılıyor. Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü sevgilisi kim? Hazar Ergüçlü filmleri ne? Detaylar haberimizdedir…

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır. Dizi, Haziran 2013'te final yaptı. 2013 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak Eylül Buluter karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez ve Barış Falay'dır. Dizi, 2015 yılında final yaptı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Dizinin kadrosunda Sinem Kobal, Okan Yalabık, Metin Akdülger, Binnur Kaya ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler yer almaktadır.

Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak Cansu Koran karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay ve Zuhal Olcay'dır. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Ekin Koç, Ahmet Mümtaz Taylan, Devrim Yakut ve Olgun Toker'dir. 2017 yılında Kar filminde Müzeyyen karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise Hatice karakterine hayat verdi.

Hazar Ergüçlü'nün 'Sümbül' rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı ve film, yayına girdiği tarihten bu yana ilk haftada 2,5 milyon saat izlenerek Netflix'in dünyada en çok izlenen 10 yapımı arasında yerini aldı. Hazar Ergüçlü'nün Kubilay Aka ile partner olduğu Love Snack uyarlaması 'Sadece Arkadaşız' dizisi Eylül 2022'de Exxen'de yayınlanacak. Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir gibi isimleri buluşturan ve Çiğdem Bozali'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Hayat Bugün dizisi 'New Amsterdam' dizisinden uyarlanıyor ve yakında Show TV'de yayımlanmaya başlayacaktır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2011-2013 : Kuzey Güney : Simay Canay : Yardımcı Karakter : Kanal D

2013-2015 : Medcezir : Eylül Buluter : Başrol : Star TV

2015 : Analar ve Anneler : Kader Ayaz : Başrol : ATV

2016 : Yüksek Sosyete : Cansu Koran : Başrol : Star TV

2017-2018 : Hayat Sırları : Seher Kuzgun : Başrol : Star TV

2018 : Dudullu Postası : Melis : Başrol : BluTV

2019-2020 : Hakan: Muhafız : Zeynep : Başrol : Netflix

2020- : Alev Alev : Çiçek : Başrol : Show TV

ALDIĞI ÖDÜLLER

18 .Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

56. Altın Portakal Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

24. Altın Objektif Ödülleri / Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu