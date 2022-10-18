Oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Hazal Türesan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan sevgilisi kim? Hazal Türesan kaç yaşında, nereli? Hazal Türesan Instagram hesabı!

Hazal Türesan, televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile başladı. Baba dizisiyle adından söz ettiren Hazal Türesankimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan sevgilisi kim? Hazal Türesan kaç yaşında, nereli? Hazal Türesan Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan 20 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.

HAZAL TÜRESAN FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Televizyon

2008-2015 Unutma Beni

2011 Yeniden Başla

2014-2015 Kara Para Aşk

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018 Ufak Tefek Cinayetler

2019-2021 Mucize Doktor

2021 Yalancı

2022-günümüz Baba Begüm

İnternet

2018 Yaşamayanlar

2019-2020 Atiye

2021 Vahşi Şeyler

Sinema

2014 Bir Don Juan Öldürmek

2015 Sol Şerit

2018 Bana Bir Şarkı Söyle

2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Cemre

Tiyatro

2021 Küvetteki Gelinler Tatbikat Sahnesi