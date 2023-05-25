Hazal Subaşı sevgilisi kimdir ve Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir süre aşka kapatan Hazal Subaşı, aşk orucunu bozdu. Hazal Subaşı sevgilisi kimdir ve Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Hazal Subaşı sevgilisi kimdir? Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında?

Hazal Subaşı, gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı. Hazal Subaşı sevgilisi kimdir ve Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını açtı. Hazal Subaşı sevgilisi kimdir ve Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hazal Subaşı sevgilisi kimdir? Hazal Subaşı yeni sevgilisi kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

HAZAL SUBAŞI SEVGİLİSİ KİMDİR?

Güzel oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı ile aşk yaşamaya başladı. Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, gazetecileri karşısında gören çift büyük şaşkınlık yaşadı. Atakan Başsavcı'nın panik yaptığı anlar kameraya yansırken güzel oyuncu yeni ilişkisi hakkında az da olsa bilgi verdi.

Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.