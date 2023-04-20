Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ünlü oyuncu Hazal Kaya'ya dava açılmıştı. Hazal Kaya ve Musa Orhan olayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hazal Kaya Musa Orhan olayı nedir? Hazal Kaya Musa Orhan'a ne dedi? İşte detaylar...

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Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek veren Hazal Kaya hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kullanıcılar tarafından Hazal Kaya ve Musa Orhan olayı araştırılmaktadır. Peki, Hazal Kaya Musa Orhan olayı nedir? Hazal Kaya Musa Orhan ne dedi? Detaylar haberimizde...

HAZAL KAYA MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Batman'da tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmış, Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, oyuncu Ezgi Mola sosyal medyadan yaşananlara tepki göstermişti. Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mola para cezası aldı, oyuncuya destek veren ünlü isimler hakkında da dava açıldı. Bu isimlerin arasında Hazal Kaya da yer aldı.

HAZAL KAYA MUSA ORHAN'A NE DEDİ?

Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, 17 Temmuz 2020'de "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı. Er ailesi karara itiraz etti. Sosyal medyada Orhan'ın serbest bırakılması tepki çekmiş, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, oyuncu Ezgi Mola ve Mola'ya destek veren (Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı) için de suç duyurusunda bulunmuştu.