Hazal Kaya, Mükremin'e ne dedi? Hazal Kaya Mükremin hakkında ne yorum yaptı? - Haberler

Mükremin Gezgin'i destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadelerle gündem oldu. Peki, Hazal Kaya, Mükremin'e ne dedi? Hazal Kaya Mükremin hakkında ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

HAZAL KAYA MÜKREMİN HAKKINDA NE YORUM YAPTI?

Hazal Kaya, aylardır hamile olduğunu söyleyen ve önceki gün doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıktı. Gezgin'in bu içerikleri takipçilerini güldürmek için çektiğini söyleyen Kaya, fenomeni eleştiren Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e tepki göstererek "Başına bir şey gelmesi durumunda sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

İki ünlü isim, paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise Gezgin'e tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı. Mükremin Gezgin'i destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

Hazal Kaya, kısa sürede gündem olan paylaşımını yayınladıktan birkaç dakika sonra sildi.

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