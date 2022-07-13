Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya hayatı ve biyografisi! Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hazal Kaya merak konusu oldu. İşte Hazal Kaya hakkında merak edilen Hazal Kaya kimdir, Hazal Kaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAZAL KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Mayıs 1995

(27yaşında)

İzmir

Boy: 1,66 m

Hazal Subaşı (d. 2 Mayıs 1995, İzmir), Türk oyuncu ve eski mankendir.

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü.

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.