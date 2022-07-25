2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Hazal Kaya-Ali Atay çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi? İşte detaylar...

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, ikinci bebeğini bekliyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın, 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında ikinci kez hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.