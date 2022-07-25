Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi? - Haberler

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Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi?

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Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi?

Mutlu bir evlilik süren Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi. Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü. Peki, Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi?

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Hazal Kaya-Ali Atay çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya 2. kez hamile mi? İşte detaylar...

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, ikinci bebeğini bekliyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın, 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında ikinci kez hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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