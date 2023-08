Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Disney Plus paylaşımı ve Atatürk dizisi hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Kaya'nın bu konular hakkındaki görüşleri merak ediliyor. Daha fazla detay için haberin devamını okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Atatürk" isimli dizinin yayınlanacağı tarih merakla beklenirken, Disney Plus geçtiğimiz günlerde söz konusu yapımın platformlarında yayınlanmayacağını duyurdu. Disney Plus'ın bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar tarafından ünlü isimlerin konuyla ilgili yorumları merak edilmektedir. Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayınlamaması hakkında bir yorum da ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan geldi. Hazal Kaya Disney Plus hakkında ne dedi, Atatürk dizi yorumu nedir? sorusu araştırılmaktadır. Peki, Hazal Kaya Disney Plus paylaşımı nedir? Hazal Kaya Atatürk dizi yorumu ne? Detaylar haberimizde...

DİSNEY PLUS OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, ses getiren bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı. Dizinin önce Fox Tv ekranlarında ardından sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacağı belirtilirken, iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı iddiaları ortaya atıldı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.

HAZAL KAYA DİSNEY PLUS ATATÜRK DİZİSİNE NE DEDİ?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı hakkında yorumda bulundu. Kaya, "Atatürk dizisi çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.