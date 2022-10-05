Mutlu bir evlilik süren Ali Atay ve Hazal Kaya'dan mutlu bir haber geldi. Hazal Kaya geçtiğimiz ay ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun bebeğine ne isim koyacağı merak konusu oldu. Peki, Hazal Kaya bebeğinin ismi ne olacak? Süreyya Leyla ne zaman dünyaya gelecek? İşte detaylar...

Fikret Ali adında bir oğlu olan çiftin 2. bebek bekledikleri iddia ediliyordu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ikinci kez hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin bebeklerinin ne zaman dünyaya geleceği araştırılıyor. Hazal Kaya'nın bebeğine ne isim koyacağı merak konusu oldu. Peki, Hazal Kaya bebeğinin ismi ne olacak? Süreyya Leyla ne zaman dünyaya gelecek? Detaylar haberimizde...

HAZAL KAYA BEBEĞİNİN İSMİ NE OLACAK?

Hazal Kaya geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor" diyen Kaya, kızlarının ismini "Leyla" olarak açıklamıştı. tv100'den Barış Agil'in haberine göre oğluna Fikret Ali adını veren Hazal Kaya kızına ise Süreyya Leyla adını koyacak.