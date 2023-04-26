Memleket Partisi Milletvekili Adayı Hazal Karaoğlan kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Hazal Karaoğlan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Hazal Karaoğlan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hazal Karaoğlan geliyor. Peki, Hazal Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Memleket Partisi Milletvekili Adayı Avukat Hazal Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HAZAL KARAOĞLAN KİMDİR?

Hazal Karaoğlan, Memleket Partisi İstanbul 3. Bölge 4. sıra Milletvekili Adayı'dır. Mesleği avukattır. Avukat Hazal Karaoğlan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü mezunudur.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hazal Karaoğlan'ın Twitter'da 1800 takipçisi bulunurken İnstagram'da ise 18 bin takipçisi bulunmaktadır.