Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı ve biyografisi!
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Üvey Anne dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hazal Filiz Küçükköse ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hazal Filiz Küçükköse geliyor. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?
Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin), Türk oyuncu.
Hayatı
1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.
Filmografisi
- 2009-2010 : Deniz Yıldızı : Gözde
- 2011 : Kalbim Seni Seçti : Ada
- 2012 : Ustura Kemal : Kalisto
- 2012 : Uçurum : Konuk oyuncu
- 2014 : Beni Affet : Leyla
- 2014 : Günahkar : Aslıhan Karasu
- 2015-2017 : Kara Sevda : Zeynep Soydere
- 2017 : Rüya : Elif Ardalı
- 2018 : Mehmed: Bir Cihan Fatihi : Melike
- 2020 : Zemheri : Berrak
- 2022 : Bir Peri Masalı : Neslihan Köksal
- 2023 : Üvey Anne : Serap
- 2023 : Kötü Adamın 10 Günü : Buket