Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar hangi dizilerde oynadı?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hazal Çağlar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hazal Çağlar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar hangi dizilerde oynadı?