Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar hangi dizilerde oynadı?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hazal Çağlar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hazal Çağlar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar hangi dizilerde oynadı?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hazal Çağlar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hazal Çağlar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli? Hazal Çağlar hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.
HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.
Hazal Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçmiştir. Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır.