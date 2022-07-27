Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar hayatı ve biyografisi! Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hazal Çağlar merak konusu oldu. İşte Hazal Çağlar hakkında merak edilen Hazal Çağlar kimdir, Hazal Çağlar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

Hazal Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçmiştir. Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

Aile Hükümeti (Film – 2020)

Gönül Dağı (Asuman – 2020)

GS TV (Sunucu)