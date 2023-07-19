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Hazal Aracı kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Hazal Aracı kimdir? Ve Hazal Aracı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Hazal Aracı kimdir? Hazal Aracı kaç yaşında, nereli? Hazal Aracı hayatı ve biyografisi!

HAZAL ARACI KİMDİR?

Müzisyen, opera sanatçısı – reklam, sinema ve dizi film oyuncusu. Boy 172 cm, Kilo 58 kg. 1991 yılında Eskişehir'de doğdu. 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdi. Buradaki eğitimini sürdürürken 2012 yılında Erasmus programı ile Estonya'da bulundu. Bu süreçte çevresi dolayısıyla opera sanatını yakından tanıdı ve hayatını bu yönde değiştirmeye karar verdi. Mezun olur olmaz yetenek sınavlarına girdi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatları Opera Bölümüne girmeye hak kazandı.

Bu üniversitede şan eğitimine opera sanatçısı Payam Koryak ile başladı ve soprano Evren Ekşi ile devam etti. Halen çalışmalarını Evren Ekşi ile sürdürüyor. Sahne eğitimini Prof. Yekta Kara'dan, komple opera ve sahne performansı derslerini Devlet Opera ve Balesi baş korrepetitörü Fügen Yiğitgil'den aldı.

Hazal 2016 yılının Ağustos ayında Bulgaristan'ın Varna şehrinde bas Carlo Colombara ile 2019 yılının Şubat ayında Raminta Lampsatis ile ustalık sınıfına katıldı.

2017 yılında Leyla Gencer anısına düzenlenen Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan Filarmoni ile gerçekleştirilen, Yekta Kara'nın sahneye koyduğu, R. Strauss'un Der Rosenkavalier operasının Türkiye prömiyerinde, operanın korosunda görev aldı.

2020 yılının Mayıs ayında pandemi dolayısı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Lisette Oropesa ustalık sınıfı programında beş yüzü aşkın videolu performans arasından elli kişi arasına girerek ünlü soprano ile çalışmaya hak kazandı.

Ayrıca okul konseri kapsamında Süreyya opera sahnesi de dahil olmak üzere birçok yerde solo performans sergiledi.

Sahneyi "Herşeyden soyunup kendimle buluştuğum yer" olarak nitelendiren ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi opera bölümünde oyunculuk ve sahne eğitimi, kamera önü oyunculuk eğitimi almış olan Aracı'nın çok değerli bir oyunculuk yönü daha var.

Kendisi ilk kez 2014 senesinde Yetkin Dikinciler'in de yer aldığı Turkcell reklamında oynadı. Daha sonra da reklam filmlerinde oynamaya devam etti. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve 2021'de vizyona girmiş olan Azizler filminde Haluk Bilginer ile aynı sahnede oynama fırsatı buldu. Aracı; ayrıca Sol Yanım, Hekimoğlu, Yalancılar ve Mumları dizilerinde de yer aldı.

Hazal Aracı, müzik çalışmaları yanı sıra 2021 yılından itibaren gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.