Dünyamızı beraber paylaştığımız canlı dostlarımız olan hayvanlar hepimizin hayatında büyük öneme sahip. Bazılarımız evlerimizde arkadaşlık ederken bazılarımız da sokakta yaşayan hayvanlarımızla arkadaşlık ediyoruz. Hayatımızda özenle ve sevgiyle vakit geçirdiğimiz hayvanların günü ise her sene olduğu gibi ilgiyle karşılanıyor. Peki, Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü hangi gün? En güzel Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları!

Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Sorusu tüm hayvanseverlerin gündeminde yer alıyor. Yılın belli bir günü hayvanları koruma günü olarak kutlanıyor. Hayvanları Koruma Günü ile hayvanları korumak, sahip çıkmak adına farkındalık yaratması adına kutlanıyor. Peki, Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü hangi gün? En güzel Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları!

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Hayvanları Koruma Günü tüm dünyada 4 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'dür.

4 EYLÜL DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Hayvan Günü, hayvanların durumunu yükseltmek ve refahlarını iyileştirmek için uluslararası bir eylem günüdür ve her yıl hayvanların koruyucu azizi Assisili Francis'in bayram günü olan 4 Ekim'de kutlanır . İlk olarak 1925'te düzenlenen gün, işletmeleri, okulları, kulüpleri ve diğerlerini tüm hayvanların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla çeşitli Dünya Hayvan Günü etkinlikleri düzenlemeye ve katılmaya teşvik ederek dünya çapında hayvan refahı sorunlarına dikkat çekmenin bir yoludur. tanıma ve farkındalık yoluyla.

Tarihsel olarak, gün yaratıcısı, sinolog ve hayvan koruma aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı , ancak bugün, hayvanların yıllık küresel kutlamasına İngiltere merkezli hayvan refahı yardım kuruluşu Naturewatch Foundation öncülük ediyor.2003 yılında Naturewatch Vakfı, hayır kurumunun halen sürdürmekte olduğu ilk Dünya Hayvanlar Günü web sitesini başlattı. Web sitesi, Dünya Hayvanlar Günü'nde ve çevresinde gerçekleşen küresel Dünya Hayvan Günü etkinliklerini listeler ve destekçileri kendi etkinliklerini dizine eklemeye teşvik eder. Dünya Hayvanlar Günü web sitesi ayrıca özel etkinliğe nasıl dahil olunacağına dair yüzlerce fikir sunar ve destekçilere gruplarının gerçekleştirebilecekleri eylemlere rehberlik edecek bir 'kaynaklar' bölümü sağlar.

2007 yılında, aynı zamanda dünya çapında gönüllü bir Büyükelçi programcısı kurdu. World Animal Day, Animals Asia Foundation'ın kurucusu ve CEO'su Jill Robinson da dahil olmak üzere dünya çapında 70'ten fazla ülkedeki hayvan organizasyonlarından 97 büyükelçiden oluşan bir ağa sahip. Dünya Hayvan Günü Elçileri, ülkelerindeki hayvan refahı projelerini finanse etmek için Naturewatch Vakfı tarafından desteklenen yıllık hibeler için başvurabilirler . Bu hibeler, hayvan refahı üzerinde önemli ve kalıcı bir etkisi olacağına inandıkları projelere verilmektedir. Hibe başvuruları genellikle Şubat ve Mayıs ayları arasında kabul edilir ve Ağustos ayında duyurulur. Dünya Hayvanlar Günü hareketi, Anneka Svenska, Brian Blessed ve Melanie C gibi bir dizi ünlü tarafından da destekleniyor ve onaylanıyor.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TARİHİ!

Dünya Hayvanlar Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı . 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda ilk Dünya Hayvanlar Günü'nü düzenledi . Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik aslen ile uyum sağlamaya, 4 Ekim için planlandı bayram gününde ait Assisi Aziz Francis, ekolojinin koruyucu azizi. Maalesef mekan o gün müsait değildi. Etkinlik daha sonra 1929'da ilk kez 4 Ekim'e taşındı. Zimmermann her yıl Dünya Hayvanlar Günü'nün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Nihayet, Mayıs 1931'de, İtalya'nın Floransa'daki Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün evrensel hale getirilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi ve bir karar olarak kabul edildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dünya Hayvanları Günü'nün 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde , nesli tükenmekte olan türlerin kötü durumunu vurgulamak isteyen ekolojistlerin toplantısında başladığına bazen yanlış olarak atıfta bulunuluyor .

1948'de Avustralya kutlamaları RSPCA tarafından organize edildi. The Examiner'a göre, köpekler için bir pansiyonun inşası planlandı ve LGRC'den bir bağış alındı. 2002'den beri Finlandiya Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği (SEY) Hayvan Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi ve dağıtıldı. okullara malzeme. Bugün, Dünya Hayvan Günü, 2003'ten beri İngiltere merkezli hayvan refahı yardım kuruluşu Naturewatch Foundation tarafından yönetilen ve sponsor olunan hayvan koruma hareketini birleştiren küresel bir etkinliğe dönüşüyor . 27 Ekim 2006'da Polonya parlamentosu , hayvan koruma hareketinin kurulmasına ilişkin bir kararı kabul etti. 4 Ekim Hayvanlar Günü.

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