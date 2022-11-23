Depremin yaşanmasıyla birlikte kedilerin, köpeklerin ve kuşların vermiş olduğu tepkiler, akıllara depremi hissetti mi sorusunu getiriyor. Duyu organları insanlara göre daha farklı işleyen hayvanlar, bazen insanların duyamadığı frekanstaki sesleri duyabilmekte ve buna yönelik tepkiler verebilmektedir. Peki, Hayvanlar depremi hisseder mi? Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar depremi hisseder mi? Hayvanlar deprem öncesinde nasıl tepkilerde bulunurlar? Kediler, köpekler depremi hisseder mi?

Bir doğa olayı olan ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin tahminler yapılamayan depremlerin ardından en sık araştırılan konulardan bir tanesi de hayvanlar depremi nasıl hisseder sorusu oluyor. Günümüzde yapılan gözlem ve araştırmaların sonucunda pek çok bilim insanının bu konu ile kesin bir kanıtı olmasa da özellikle evcil hayvan sahipleri tarafından yapılan yorumlar hayvanların depremi bir süre öncesinden hissedebildiği yönünde. Peki, Hayvanlar depremi hisseder mi? Kuşlar, kediler, köpekler, balıklar depremi hisseder mi? Hayvanlar deprem öncesinde nasıl tepkilerde bulunurlar? Kediler, köpekler depremi hisseder mi? İşte detaylar haberimizde...

HAYVANLAR DEPREMİ HİSSEDER Mİ?

Yıkıcı etkileri olabilen, büyük bir doğa olayı olarak kabul edilen deprem meydana gelmeden önce yer kabuğunun içinde ve dışında bir takım elektromanyetik dalgalanmalar ve titreşimler oluşur. Ayrıca depremden hemen önce havaya çeşitli gaz kokuları yayılabilir ya da deniz suyunun seviyesinde değişiklikler meydana gelebilir. Ortaya çıkan bu belirtileri insanların tam olarak hissetmesi ve tahminlerde bulunması zordur.

Hayvanların duyu organları ise insanlarınkine oranla çok daha hassastır. Bu nedenle bir alanda meydana gelen en ufak farklılıkları bile hissedebilirler. Bu bilgi ışığında hayvanlar depremi nasıl hisseder sorusuna en düşük seslere ve kokulara karşı dahi hassas olan duyu organlarıyla şeklinde yanıt vermek mümkündür.

En çok merak edilen konulardan biri olan hayvanlar depremi nasıl hisseder sorusunu yanıtlamış olduğumuz içeriğimizin bundan sonraki bölümünde ise çeşitli hayvanların depreme karşı vermiş olduğu tepkilerden söz edeceğiz.

HAYVANLAR DEPREM ÖNCESİNDE NASIL TEPKİLERDE BULUNURLAR?

Hayvanların depremi önceden hissedip hissedemediğine dair birçok araştırma yapılmış olsa da buna dair henüz bilimsel bir kanıt elde edilememiştir. Buna rağmen özellikle evcil hayvan sahipleri, deprem öncesinde minik dostlarında çeşitli değişiklikler meydana geldiğini söylemektedir.

Bunun yanı sıra depremin tahmini ile ilgili kesin bir kanıt olarak kabul edilemese de doğada yaşayan pek çok canlının deprem öncesinde farklı tepkilerde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Sürüngenler

Sürüngenler sınıfında yer alan yılanların depremin olacağı bölgeyi hızlıca terk ettikleri gözlemlenmiştir. Özellikle kış aylarında meydana gelen depremlerde kış uykusunda olan sürüngenler, yer kabuğunda oluşan sarsıntılara ve seslere bağlı olarak uykularından uyanmaktadır.

Kuşlar

Tavuk ve horoz gibi kümes hayvanları deprem öncesinde ilginç sesler çıkartmaktadırlar. Horozların sürekli olarak sıçradığı ve kümeslerinden dışarı çıktığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca kuşlar da sürü halinde öterek depremin olacağı bölgeden uzaklaşmaktadırlar. Aynı şekilde leylek ve martılar da çok güçlü sesler çıkartarak başka bölgelere doğru uçmaktadırlar.

Suda Yaşayan Canlılar

Şiddetli depremler yalnızca karalarda değil denizleri de içine alan çok geniş alanlarda gerçekleşebilir. Buna bağlı olarak suda yaşayan canlıların, bulundukları bölgede deprem olacaksa suyun altından gelen sismik dalgalar aracılığı ile depremi önceden hissettikleri düşünülmektedir.

Balık sürülerinin ise deprem öncesinde depremin meydana geldiği alandan uzaklaşmak üzere ters yöne doğru yüzmektedir. Ayrıca suda bulunan ördeklerin de kendilerini hızlıca suyun içerisinden kurtarmaya çalışmaları deprem öncesinde verilen tepkiler olarak yorumlanmaktadır.

Ek olarak depremden yaklaşık bir hafta öncesine kadar deniz yüzeyindeki kırmızı balık sayısı artmaktadır. Normal şartlarda denizlerin en derin alanlarında yaşayan kırmızı balıkların suyun yüzeyine yaklaşmaları da yer kabuğunda meydana gelen titreşimlerle açıklanmaktadır.

Kurtlar

Kurt ve köpek gibi canlılar da doğa olaylarına karşı ses çıkartarak tepki göstermektedirler. Ormanın derinliklerinde yaşayan kurtlar deprem öncesinde inlerinden çıkarak güçlü bi şekilde ulumaya başlamaktadır.

Evcil Hayvanlar

Dünyadaki birçok canlının deprem öncesinde çeşitli tepkilerle haber vermeye çalıştığı düşünülse de en çok evcil hayvanlar üzerinde tahminde bulunulmaktadır. Dünyada gerçekleşen büyük depremlerin öncesinde bazı evcil hayvan sahipleri evdeki hayvanlarının depreme karşı kendilerine haber verdiğini belirtmektedir.

KEDİLER DEPREMİ HİSSEDER Mİ?

İnsanlardan daha hassas duyulara sahip olan kediler, çevrede meydana gelen farklı durumları çok daha hızlı ve iyi algılar. Deprem de sismik titreşimler aracılığı ile ortaya çıkan bir doğal afet olduğu için kedilerin depremi insanlardan daha önce hissedebileceğini söylemek mümkün.

Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde bulunan birçok kedi sahibi, kedilerinin deprem öncesinde çeşitli tepkiler vererek kendilerini uyarmaya çalıştığını söylemektedir. Deprem öncesinde kediler tarafından gerçekleştirilen daha güvenli bir alana kaçma, yavrularını daha güvenli bir alana taşıma gibi davranışlar deprem haberi olarak yorumlansa da bu hareketler deprem dışında da gerçekleştirilen rutin davranışlar arasında yer almaktadır.

Bu nedenle kedilerin deprem öncesinde spesifik tepkiler verdiğini söyleyemeyeceğimiz gibi ortaya koydukları olağandışı davranışları yalnızca depremle bağdaştırmak da yanlıştır. Çünkü bunlar kedilerdeki farklı bir fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıktan kaynaklanabileceği gibi kedinizin kızgınlık dönemine girmiş olduğu anlamını da taşıyabilir.

Kızgınlık dönemlerinde kedilerin verdikleri tepkilerle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Kedilerin Kızgınlık Dönemi Hakkında Tüm Bilgiler başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

KÖPEKLER DEPREMİ HİSSEDER Mİ?

Köpeklerin deprem öncesinde meydana gelen düşük frekanslı titreşimleri, sismik dalgaları ya da havada oluşan gaz kokularını hassas duyu organları ile hissetmeleri son derece normal kabul edilmektedir.

Deprem öncesinde sahipleri köpeklerinin huzursuz olduğunu ve bunu çeşitli tepkilerle gösterdiklerini söylemektedirler. Genellikle yüksek şiddetli depremlerde gözlemlenen bu tepkiler, her deprem öncesinde ortaya çıkmayabilir. Ek olarak bu tepkiler depremin şiddetine ve uzaklığına ya da köpeğin cinsine göre de farklılıklar taşımaktadır.

Kendini saklanma, havlama, uluma, koklama ya da yeri eşeleyerek kazma ile gösteren tepkilerin yalnızca deprem öncesinde meydana geldiğini düşünmek de son derece yanlıştır.